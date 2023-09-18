時任海巡署第10岸巡隊上士曾鈺婷被控侵占公用物品罪。（照片 / 李文正攝）

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊中校參謀主任林佑柏等人侵占副食罐頭，將64箱罐頭寄回台灣送給親友食用，檢方依違反貪汙治罪條例侵占公用物品罪起訴，士林地院18日開庭，傳喚時任少校後勤官曾威仁、上士張菀宇、上士曾鈺婷、士官長余宗衡，以及在基隆港收罐頭的鄭姓、潘姓民眾共6人，曾威仁否認犯罪，辯稱不知紙箱內裝有公物，聽從長官命令辦事，辯護人表示尚未將卷證閱畢，下次開庭再提出答辯方向。法院今日並未傳喚林佑柏，預計25日單獨開庭。

馬祖駐防官兵3月在沙灘上寫下「馬防部伙房沒肉吃」，清查國軍罐頭數量時，發現案林佑柏等人，陸續在2022年1月、4月、10月分批將64箱罐頭，交由張姓上士、曾姓上士調換成其他紙箱，以公務車運送到馬祖福澳港碼頭，轉由「台馬之星」交通船運送到基隆港，並交由鄭姓、潘姓友人搬運到自己、前妻以及親友住處等各地，供眾人食用。

案發後海巡署金馬澎分署已經將林佑柏、張菀宇免職以及停役處分，其中曾威仁開庭時表示，自己並不知箱子內裝有公物，在碼頭時已打包好，不清楚內容物，否認有參與侵占公物的情事，曾威仁偵查中稱，只知道運送回台灣的物品是從報廢庫房取出，檢察官認為說法避重就輕，不予採信。

曾鈺婷偵訊時稱，聽從林的指示，將林要送人的罐頭，裝入超商、超市帶回的紙箱打包封箱，放在庫房內的棧板上，並拍照傳給林，她告訴林數量太多無法一次運送完畢，放假回來時，看到打包好的罐頭並未參與第2次、第3次運送。辯護人以曾鈺婷自白犯罪，依照長官指示打包裝箱，並未有任何獲利，造成的損害極為輕微，現已調檔案管理員，不會有再犯的可能，若是宣告褫奪公權，將難以謀職，生活恐陷入困難，希望法院能給予免刑。

另外張姓上士坦承犯罪，辯護人強調犯罪輕微，鄭姓、潘姓民眾承認犯罪，余宗衡因上週確診，今委由律師出庭，法官諭知10月16日再行準備程序，傳喚曾威仁、曾鈺婷開庭。林佑柏將在下週一開庭進行準備程序，庭末法官諭知候核辦。