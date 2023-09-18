國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（左起）、總召曾銘宗、立委費鴻泰18日召開「全民一起來追進口雞蛋流向？確保全民健康權益！」記者會。（劉宗龍攝）

新竹縣立委林思銘炮轟，陳吉仲領導下的農業主管機關，就是近年「雞蛋之亂」的元兇，決策錯誤、圖利廠商、浪費公帑，陳吉仲如果還是堅持不道歉、不下台，那就全民一起來下架民進黨，讓國民黨來查個水落石出！

林思銘表示，去年8月開始缺蛋，蛋價又漲聲連連，民眾叫苦連篇，那時陳吉仲說「中秋節前可以解決」，等中秋節過去，陳吉仲說「春節之前可以解決」，等過完年，陳吉仲說「清明之前可以解決」，結果民眾等到的是雞蛋荒及居高不下的蛋價！

林思銘指從去年8月到現在整整1年，陳吉仲不但沒有思考如何促進產業升級，解決「台灣雞越養越多、蛋雞卻越生越少」的困境，硬是撐到最後關頭才大量進口雞蛋，讓一間資本額50萬的超思公司在中間爽賺，官商到底什麼關係，現在還是一團迷霧，解釋不清，且說法漏洞百出。

林思銘要問農業部，進口雞蛋可以保存120天的依據在哪裡？條件是什麼？進口後流向何處？9月4發函向農業部索取進口蛋補助計畫案廠商的相關資料，卻遭農業部「已讀不回」。國民黨團8月30日、9月5日兩度去函農業部詢問，都沒有下文外，僅選擇性回復進口廠商及數量。

林思銘指進口雞蛋問題關乎國人食安，陳吉仲可以繼續這樣不清不楚、不痛不癢的矇騙下去嗎？到底誰在撐腰？又為誰遮掩？如今進口蛋被抓包標示不實，農業部緊急對外宣稱要銷毀5402萬顆過期進口雞蛋。

林思銘說，農業部先前表示共補貼5.59億元進口1億4095萬顆雞蛋，所以5402萬顆光補貼部分就損失2.14億元，再加上雞蛋本身的價值，就是陳吉仲口中的到岸價格，以一顆5元計算，還將損失2.7億元，請問這2.7億由誰埋單？農業部務必一併要說明清楚。