三星Galaxy M系列長期以超規格、超值得的高C/P值，深受消費者喜愛，以去年上市的M33 5G為例，其銷售量較前一代成長近40%。看好市場需求，台灣三星再推出Galaxy M34 5G，搭載三星自家Exynos 1280 八核心處理器，集結一系列卓越規格及功能，6000mAh超大電量、6.5吋大螢幕與120Hz螢幕更新率，及首次升級支援光學防手震相機。

照相部分，Galaxy M34 5G具備後置三鏡頭，5000萬超高畫素主鏡頭升級搭載OIS光學防手震，輕鬆對抗手抖；200萬畫素微距鏡頭能近距離捕捉細節；前鏡頭則提升至1300萬畫素，美顏自拍更清晰，多款濾鏡自由任選。

Galaxy M34 5G單機建議售價9990元，提供星澤藍、深湖藍、星空銀三色選擇，預計9月下旬起在三星商城、MOMO購物網、PChome 24h購物、Yahoo購物中心、蝦皮商城、myfone購物、台灣大等指定線上通路陸續開賣。

據市調機構資料顯示，台灣7月智慧型手機37.3萬支、月成長約7.5%。其中，三星穩居第二，僅次於蘋果，三星、蘋果在台灣單月銷售前20大機款中，都有拿下逾6成占比。