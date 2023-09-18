農業部長陳吉仲近期因進口蛋爭議而成了眾矢之的，行政院昨（17）日晚間證實，他請辭但未獲准，但傳聞爆發不久時，行政院前院長蘇貞昌即直接否認此事，還稱「總統沒要他辭」，痛批「有人急著放話」，引起熱議。資深媒體人周玉蔻今反嗆「不在其位、不謀其政」，蘇貞昌應該要自重。

蘇貞昌昨受訪表示，陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也還沒要他辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣，他提到，他所知道的陳吉仲勇於任事，「不過老實說，我知道他現在已經被弄得身心俱疲。」

周玉蔻今在臉書發文寫道，「不在其位、不謀其政！卸任的行政院長要自重啊」。不少網友留言表示，「說出我的心聲」、「別小看民怨這兩個字，我認為陳吉仲會是年底重傷民進黨立委席次的大破口，連我是長期支持者這次的心都動搖了」。

不過，其臉書留言下方多數網友竟不認同周玉蔻的說法，有人反問，為什麼蘇貞昌不能發表意見？非要陳吉仲走不可？周玉蔻則回覆，蘇貞昌不宜干政，「我沒做過院長，但是知道卸任後不宜指指點點」，至於陳吉仲，他的危機處理能力一蹋糊塗。