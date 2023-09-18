印度15日發生工地電梯從14樓高速下衝、墜落地面的重大工安意外，釀成8名工人喪命、1人重傷，警方描述現場「到處是血」。據悉這座電梯早就多次出現問題，工地主管並未讓電梯停用，當局已經依「工作疏失」逮捕一名主管。
綜合《印度時報》（Times of India）、《印度快報》（Indian Express）報導，這起工安意外發生在15日上午8時30分，德里周邊新興衛星城市大諾伊達（Greater Noida）一處名為「夢想谷」（Dream Valley）的公寓大樓建築工地，9名工人搭乘工地電梯準備上20樓，起先電梯如常上升，到第14樓時突然卡住、停止數秒，接著就有如自由落體般下墜至地面。
目擊工人描述，他們往噪音傳來的方向看去時，只看到現場灰塵瀰漫。當天約有7000名工人在現場施作。
當地警方表示，抵達現場時，電梯裡有5名工人已經一動也不動，「到處都是血」。
9名工人送醫搶救後，當天有5人不幸身亡，隔日又有4人傷重不治，使得總罹難人數上升至8人，第9名工人頭部重創，仍在加護病房與死神搏鬥。
報導指出，這部電梯4日就曾故障，隔天修好，不過一直到15日出事期間，電梯仍斷斷續續發生故障，工人們抱怨多次，但是工地主管都未關注。
一名官員說，這座電梯的輪子容易在下雨時打滑，因此不建議雨天使用，但是意外發生當天上午，該區域下著大雨，工人們仍搭乘這部電梯。
印度警方15日依工作疏失，逮捕一名負責維護現場的工地主任，不過官員警告，隨著調查持續，後續將會逮捕所有必須負責的人員。
值得注意的是，8名死者中，竟有1人是14歲未成年人，引發印度社會關注這起建案是否僱用未成年工人。
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