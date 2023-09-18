香港《經濟日報》引述《華爾街日報》報導，「中國經濟似乎已躲過一輪破壞性的消費通縮，至少目前是這樣」。從邊際上看，情況正在好轉。但壞消息是，這一切都建立在基數很低的情況下，中方政府需採取更多措施來支撐房地產市場。

大陸國家統計局今年多次強調，中國大陸經濟目前及下階段都不存在通縮。在上周的記者會上，大陸國家統計局官員表示，預計CPI漲幅有望繼續回升，PPI降幅收窄態勢有望持續。

《華爾街日報》：CPI長期下跌的可能性降低。

在經歷了嚴峻的6、7月份之後，中國大陸上周五公布的8月份主要經濟數據顯示出明顯的改善跡象：消費、工業增速都勝過預期，官方指就業亦有改善。但在關鍵的住房市場方面，三四線城市的房價加速下跌，之前樓市已出現長期低迷。

報導稱，所有這一切都使得消費價格長期下跌的可能性降低，消費價格長期下跌可能使中國大陸陷入類似於上世紀90年代日本經歷的物價下跌和消費者過度節儉的惡性循環。中國大陸消費者仍非常謹慎，儲蓄水平似乎仍遠高於疫情前，但最近幾周的情況明顯有改善。

報導稱，最值得注意的是，服務業求職者的運氣似乎好轉。服務業是中國大陸經濟中最大的部門。服務業PMI（採購經理人指數）的就業分項指數今年春季與建築業就業同步大幅下滑，但現在已開始回升，儘管仍低於榮枯線。根據高盛的數據，包括主要城市交通擁堵在內的一些消費者活動高頻指標，也在夏末開始反彈。

此外，即使中國大陸的CPI在7月份短暫跌至負值，剔除波動較大的食品和能源價格的所謂核心通脹率實際上已升至1月份以來的最高點。過去一年裡，豬肉和燃油價格的大幅下降放大了總體價格的降幅，這可能也為消費者騰出了更多現金用於其他消費。8月份，服務業的消費價格通脹率創下了18個月以來的新高，與此同時，至少服務業的就業市場開始顯示出觸底反彈的明顯跡象。

報導稱，從邊際上看，情況正在好轉。但這一切都建立在比較基數很低的情況下，沒什麼理由讓人期待強勁的增長反彈。中國大陸政府需採取更多措施來支撐房地產市場。如果不這樣做，房價下跌將繼續拖累家庭的消費意願。而佔經濟總量約四分一的房地產行業的疲軟可能會在今年晚些時候再次破壞整個就業市場，重演今年春夏的一幕。