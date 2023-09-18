進口蛋引起食安風暴，國民黨立法院黨團今開記者會，痛批蔡政府、農業部囂張傲慢，至今未說清楚進口蛋流向，就連立委依職權發文索資都已讀不回，縣市政府也拿出到倉儲地址，呼籲全民一起追查雞蛋，若陳堅持不道歉，就等到年底，讓國人用選票下架民進黨。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據財政部資料，3月到8月專案進口雞蛋，總金額10億1715萬元，總重量1萬2491公噸，這些進口雞蛋流向哪裡，農業部始終不願說清楚，但桃園市、新北市已經查獲進口蛋，業者更宣稱南部量更大，畜產會存放了220萬顆，其中197萬顆過期沒有開封，顯示中央根本是浪費公帑。

曾銘宗說，陳吉仲從前年過年就稱「買不到可以找他買」，到現在還在缺蛋，甚至引發食安危機，媒體前兩天記者會連問是否要向全民道歉，陳吉仲卻不道歉，難道他道歉對象只有陳建仁、蔡英文、民進黨中央，沒有人民。

國民黨副書記長陳以信說，今年3月到7月進口1億多顆雞蛋，有8891萬顆來自巴西，占總進口數6成，但卻被抓到洗選蛋標錯效期、散裝蛋沒有標示產地、未殺菌液蛋標示產地為台灣，難怪人民對進口蛋失去信心，這些蛋到底有無流入營養午餐、官兵伙食或監獄等，行政院必須全面清查，公諸社會大眾。

藍委費鴻泰表示，農業部專案進口巴西雞蛋有8891萬顆，但對照中央畜產會資料是8814萬顆，兩者相差77萬顆，到底哪一個數字是正確的？光是進口蛋數字就都不攏，農業部公布數字、進口巴西蛋產地都講不清楚，是否來自疫區也不敢講，只顯示陳吉仲愈來愈荒謬。

費鴻泰指出，陳吉仲辭不辭官，國人根本不在意，在意的是，陳建仁和陳吉仲應該公開道歉，說清楚進口巴西蛋的流程和疑點，換成任何一個民主國家，或是過去中華民國政府官員，發生這樣的重大缺失，早就該下台十次也不為過。

藍委林思銘說，農業部緊急對外宣稱要銷毀5402萬顆過期進口雞蛋，農委會先前表示補貼5.59億元，進口1億4095萬顆雞蛋，所以5402萬顆蛋光補貼部分就損失2.14億元，再加上雞蛋本身的價值，就是陳吉仲口中的到岸價格，以一顆5元計算，還將損失2.7億元，這2.7億元究竟由誰埋單？相信應該不會是業者，更不會是陳吉仲，農業部也應一併說明清楚。

林思銘表示，決策錯誤、圖利廠商、浪費公帑至此，陳吉仲若仍堅持不道歉、不下台，建議乾脆繼續堅持下去，直到年底，國人用選票一起下架民進黨，屆時再來查個水落石出，是誰在浪費人民的納稅錢。