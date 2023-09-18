刑事局中打破獲詐騙及水房洗錢集團，檢警拘捕曾姓主嫌等21人到案，查扣豪車、房地產及泰達幣等證物。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

刑事局中打破獲詐騙及水房洗錢集團，以「假警察、檢察官」手法，傳送偽造的法院、檢察署及行政執行署公文恐嚇詐錢。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

刑事局中打破獲詐騙及水房洗錢集團，以「假警察、檢察官」手法，傳送偽造的法院、檢察署及行政執行署公文恐嚇詐錢。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

刑事局中打破獲國內竹聯幫、四海幫、風飛沙幫等3大黑幫合作組詐騙及水房洗錢集團海撈黑心錢，初步清查到5名被害人遭詐逾4657萬餘元，水房洗錢金額超過1億3800萬餘元，檢警拘捕曾姓主嫌等21人到案，查扣1輛豪車、1筆房地產及泰達幣等證物，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心透過反詐騙諮詢平台資料庫分析，發現有詐騙集團以「假警察、檢察官」老梗，向被害人威脅涉重大刑案，傳送偽造的法院、檢察署及行政執行署公文，要求將財產交給法院監管、匯款到指定帳戶；為阻斷犯行曝光，則以「偵查不公開」理由要求被害人迴避銀行詢問。

全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組追查發現，該詐騙及水房洗錢集團背後竟是國內竹聯幫、四海幫、風飛沙幫等3大黑幫合作，以32歲曾姓男子為首，在住宅區設置水房吸收小弟設人頭公司、金融帳戶，透過虛擬貨幣隱匿金流。

檢警陸續在今年3月至8月收網，分5波於台北市、台中市及新竹縣等地搜索，共拘捕曾嫌等21人到案，檢警初步清查到5名被害人，遭詐總額逾4657萬餘元；洗錢金額超過1億3800萬餘元。

警方並查扣1輛市價400萬元豪車、市價300多萬元泰達幣、1筆房產及筆電、金融卡、手機、帳冊等，全案依詐欺、 洗錢及組織等罪移送台中地檢署偵辦，曾男等2人遭檢方聲押獲准，其他人均交保。