麻豆商圈首次舉辦購物節，並選在中秋連假一周前夕舉辦。（張毓翎攝）

當天將有不少店家來設攤。（張毓翎攝）

中秋節前夕，台南市麻豆區公所攜手農會、商圈首次共同舉辦「柚香豐收購物節」市集，24日在麻豆總爺藝文中心登場，除了市集之外，更有碗粿大胃王、剝柚子競賽及親子泡泡趴等活動；麻豆商圈理事長李進輝說，民眾到現場消費結合購物券，均獲得摸彩券一張抽好禮。

麻豆商圈首次舉辦購物節，並選在中秋連假一周前夕舉辦，市長黃偉哲說，近期正是麻豆文旦熟成季節，也適逢中秋節前夕，送禮首選麻豆文旦，尤其中秋後還有紅柚、白柚、西施柚等，邀請大家把握時間參加購物節，不但有豐富贈品，還可享用好吃的柚子及麻豆美食。

麻豆商圈表示，當天還有南方米造、明虹烘焙坊、市五陳記水晶餃、觀芯園X台南青、禾緣坊手工蛋捲、謝家水煎包、合口味肉品、麻善橋、麻豆戲院、阿樹碗粿、寶達香瓜子、麥肉－多肉植物創意樂園、平凡陶坊等在地知名商家來設攤。

李進輝說，民眾於市集消費結合購物券，均可獲得摸彩券一張，現場消費有機會可以獲得液晶電視、電風扇、腳踏車及麻豆文旦禮盒等大獎。