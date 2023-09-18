根據路透近日對65位經濟學家的預測，除了一名以外，其他經濟學家都預測，英國央行本周四會將利率從5.25%上調到5.5%，達到2007年以來最高水準。

貨幣市場則沒有經濟學家那麼確定會升息，並認為有25%的機率會暫停升息。但是兩者都認為，自2021年12月以來的升息週期已經進入尾聲。

如果利率在5.5%達到峰值，加上從0.1%開始升息，這意指著此次升息週期為英國史上第四大，落後於在1980年代末期和1970年代初期和末期的三次升息週期。

利率急遽上升伴隨而來的是衰退。貨幣政策委員會(MPC)官員正開始擔心，連續14次的加息尚未完全地傳導到實體經濟當中。

歐洲央行在上周宣布加息時，也提到疲軟的經濟前景，並暗示此為本輪升息週期當中最後一次。

但是鑑於英國通膨率仍高於其它主要先進經濟體，英國央行官員的估算可以說更為複雜，例如較高的工資增長，讓英國仍存有通膨風險。

而且本周的數據公布，仍有可能改變情勢。定於周三公布的八月通膨數據，由於汽油價格的上漲，也有可能逆轉通膨降溫的趨勢。

投資人擔心，英國央行在行長貝利(Andrew Bailey)的帶領下，傾向對高通膨做出激烈反應。一些經濟學家表示，這種做法削弱了央行傳遞連貫資訊和控制市場利率的能力。