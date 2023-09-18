巴西進口蛋爭議延燒半個月，外界紛將矛頭指向農業部長陳吉仲，昨(17日)更傳出請辭獲准，但前行政院長蘇貞昌受訪稱陳未辭職，有人「急著放話」，後來行政院證實，陳吉仲曾口頭請辭，但獲慰留。國民黨高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委參選人李明璇今(18日)在臉書評論，好久不見的蘇貞昌卻橫空出世為其喊冤，還大爆料是有惡人亂放話，「讓大家以為蘇貞昌還沒下台」。

李明璇指出，好久不見的蘇貞昌卻橫空出世為陳吉仲喊冤，還大爆料是有惡人亂放話、蔡英文根本沒要愛將辭，「讓大家以為蘇貞昌還沒下台，院長陳建仁瞬間像個傀儡。」

李明璇認為，「看來陳吉仲的請辭只是為了被慰留，現在中央政府只顧官位，總統參選人賴清德卻神隱，不願直接面對民眾的食安問題，繼續專心在高雄成立後援會，無力為民發聲，卻全力輔選自家立委。」

至於要銷毀的雞蛋成本，李明璇表示，國民黨計算出陳吉仲讓全民慘賠了4.3億！全台灣人民的納稅錢，就這樣輕易被DPP政府直接丟到堆肥裡。