Over the years, some of the best support I receive anywhere in the world is in China. Shanghai has always been one of my favorite tournaments in the season. I will be missing my #NoleFam in China. I hope that I can come back to China in the future and play in front of all of you… — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 17, 2023

ATP上海大師賽回來了，因為大陸的COVID-19防疫政策，上海大師賽在2020、2021、2022年停辦3屆，終於在2023年10月初回歸（10月4日至15日）。剛摘下美網冠軍的球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在個人Ｘ平台宣布不會出賽，他需要更多時間休息，為此向球迷表達遺憾。

「這些年來，我在全世界獲得最多支持的地方就是中國，上海大師賽永遠是我最喜歡的賽事之一，我會很想念中國的球迷。我希望未來能回到中國，在你們面前打球。」

上海大師賽是1000分ATP賽事且有高額獎金，首屆在2009年，目前辦了11屆。喬柯維奇4度摘冠是賽史最多（2012、2013、2015、2018），其次是3冠的安迪莫瑞（Andy Murray），以及2冠的費德勒（Roger Federer），差不多被這幾位天王給拿光了。喬柯維奇有參加最近一屆2019年的比賽，但爆冷止步8強，該屆冠軍是麥維德夫（Daniil Medvedev）。

喬柯維奇將留在歐洲備戰10月底的巴黎大師賽，接下來還有11月中的ATP年終賽與台維斯盃。喬帥是ATP年終賽的衛冕者，他累積6冠追平費德勒的紀錄，有機會推進到第7冠。力圖奪回球王寶座的阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）積分落後喬帥3260分之多（11795比8535），不過阿卡瑞茲在「年終球王」的積分只落後喬帥770分（年終球王只計算本年度積分），阿卡瑞茲這次預定參加北京公開賽與上海大師賽，最多可入袋1500積分。