新北一名正妹OL去年跟閨蜜去石碇一家宮廟拜拜，被神棍呂男搭訕，騙她說被前男友下桃花符，需要雙修才能化解，正妹赴約去摩鐵雙修，而她發現呂男沒帶法器，才驚覺變騙後報警，法院一審依強制性交未遂罪，判呂男判刑2年，緩刑4年。

判決書指出，呂男在去年5月，在石碇區某宮廟內遇到正妹A女，之道她感情與家庭狀況不順遂後，向A女表示他有能力可以處理。A女在同年9月因身體不適跟呂男求助，呂男利用A女身體狀況不佳及對宗教的敬畏之心，騙她說是被前男友下桃花符，身上有冤親債主，而跟祂們溝通好用雙修來化解，如果不照做會完蛋。

A女相信後就在10月底前約呂男雙修，2人去了汽車旅館，呂男進入房間並洗完澡後脫衣服，要A女坐於其身旁，以手觸碰A女背部想進行性行為。A女因為發現呂男根本沒帶法器進房間，察覺有異，要他先稍等，再傳LINE跟友人媽媽求救，發現一切都是騙局，趁呂男下樓抽煙之際，A女逃離該房間，才沒讓呂男得逞。

A女報警後，呂男被檢察官起訴，才向法官坦承犯行，他利用A女徬徨無助之際，以桃花符等話術施壓雙修。法官認為，呂男沒前科，而且和A女達成和解，依強制性交未遂罪判呂男4年，緩刑4年，還要上5場法治教育課程，如違反可撤銷緩刑。可上訴。

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