今（18日）宜蘭縣民進黨立委參選人陳俊宇（左5）拿2016年偵查不起訴處分書至宜蘭地檢署按鈴申告，對國民黨團書記長林義剛提出加重誹謗告訴。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣民進黨立委參選人陳俊宇今提告，一方面捍衛自身清白，一方面呼籲國民黨停止惡質選風，儘快回歸正常選舉模式。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會國民黨團在街頭掛上抹黑民進黨立委參選人陳俊宇看板，今（18日）陳俊宇拿2016年偵查不起訴處分書至宜蘭地檢署按鈴申告，對國民黨團書記長林義剛提出加重誹謗告訴。國民黨回應，要告就讓他告，既然自認無不法，為何在政黨提名前快速搬離豪宅並拆除違建，這就是作賊心虛、欲蓋彌彰的手法罷了。

總統暨立委大選將至，縣內幾個重要路口高掛「陳俊宇用中央補助款，楊桃館變豪宅，貪汙？算不算？」大大的廣告看板，民進黨團批國民黨利用不實文宣抹黑、詐騙選民，今陳俊宇在李蒼棟律師、宜蘭縣議會民進黨團、前代理縣長陳金德陪同下，至地檢按鈴申告，指控對方違反選罷法，利用不當手段意圖使人不當選。

陳金德指出，該集貨場於2001年興建時，完元符合當時農委會發佈的「富麗農村計畫」申請補助，故完全沒有貪汙、侵占問題，國民黨用定點廣告抹黑他，還心虛打了問號，明知道不會構成貪汙，硬要抹黑，就為了詐騙選民，直批「國民黨是全台最大的詐騙集團，應該要被下架」。

陳俊宇表示，2014年第一次選議員時就被對手利用不實文宣抹黑，2016年獲檢方偵查不起訴處分，如今再度被拿來當選舉工具，令人十分遺憾。今提告一方面捍衛自身清白，一方面呼籲國民黨停止惡質選風，儘快回歸正常選舉模式，提出正面、有幫助的政見，讓縣民有更好、更安全的生活環境才是重點。

李蒼棟說，2015年林姓鄉親提告陳俊宇涉及公務侵占、違反貪汙治罪條例等，最後經檢察官偵查後，認定其完全合法取得楊桃館，並無涉及任何不法，即判不起訴處分，國民黨卻執意對其誹謗，所以今日提出加重誹謗告訴，後續若國民黨的不實看板未拆卸，待立委選舉登記後，將涉及違反選罷法，意圖使人不當選。

對此，林義剛回應，陳俊宇既然自認無不法及不當，那為何要在被政黨提名前快速搬離豪宅並拆除違建部分，這不就是作賊心虛，此地無銀三百兩、欲蓋彌彰的典型手法罷了。

國民黨團副書記長楊弘旻則指出，根據新聞報導暨公文顯示，陳俊宇確實違反當初簽訂的興建楊桃集貨場同意書內容，在尚未取得所有權前，公款補助興建的集貨場，就已被他拿來當作住家使用。陳不回應這些，卻反告國民黨，應是選情告急，轉移焦點。