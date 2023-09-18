進口蛋風波持續延燒，國民黨台北市立委參選人李彥秀（左起）、總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、新北市議員陳偉杰18日召開記者會，針對過期蛋流向不明及農業部長陳吉仲去留問題，呼籲蔡英文總統、民進黨總統參選人賴清德及行政院長陳建仁不要再神隱、閃躲。黃子哲更痛批陳吉仲，已成為低估損失、低報過剩、低級態度的「三低部長」。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人侯友宜的競選辦公室，今痛批農業部長陳吉仲是「低估損失、低報過剩、低級態度的三低部長」，甚至避重就輕地說銷毀5千多萬顆雞蛋是2天的量，但其實是20天以上；而民進黨的「英系小英男孩」對上「新潮流台獨金孫」黨內派系鬥爭，嚴重影響國家的食安問題，請賴清德不要裝聾作啞，要勇於出來面對。

國民黨立委參選人李彥秀、新北市議員陳偉杰、競辦發言人黃子哲共同舉行記者會。李彥秀說，國家雞蛋隊現在變成人民的笑話，中央進口1.4億顆雞蛋，銷毀5千多萬顆，上億元的人民納稅錢因銷毀丟到水裡，民進黨仍不說剩下的雞蛋流向何處，而衛福部、農業部聯合稽查明天才要開始，但時間不等人，到底問題、過期雞蛋有沒有變成營養午餐，或是變成蛋液販賣？

李彥秀表示，陳吉仲現在國人厭惡值最大政務官，蔡英文神隱「沒有一句道歉」、賴清德從「賴神變閃神」、行政院長陳建仁「一句話都不說」，陳吉仲根本不是部長，而是廠商代表、巴西的農業部長。她呼籲蔡英文應該要到立法院針對食安、國安、經濟接受國情報告

「鬼月都過還鬼扯蛋」陳偉杰說，民進黨執政之下，「有黑箱才有疫苗；有黑箱不一定買到雞蛋」，現在地方政府為了雞蛋流向宛如「成立自救會」，對抗蔡英文、賴清德、陳建仁的「壞蛋國家隊」，還是要求中央儘速提供蛋流向的資料。

黃子哲表示，農業部說銷毀的5千多萬顆雞蛋是2天的食蛋量，這根本就是避重就輕，事實上國內蛋農每天還是會生產蛋，進口雞蛋是為了補缺口，台灣缺蛋期間每天約缺250萬顆，等於是台灣20多天的蛋量，農業部離譜錯估，嚴重浪費公帑。尊重陳吉仲不下台，但這是「挑戰民主政治的底線、挑戰人民忍耐的極限、等待仇恨值爆表的出現」。

黃子哲說民進黨是「人謀不臧、神隱不見」，從超思疑雲、標錯效期、進口改標成台灣的洗產地、到散裝蛋進市場，這都是謀財害命的弊案，賴清德都未說過一句話，「賴神變閃神」，為了選舉只求自己苟安，不顧人民食安。他提醒賴清德，過去擔任行政院長曾說過，讓國安安居樂業食安要達成，要改進雞蛋供應鏈的管理及稽查作業，賴清德是忘記還是害怕想起。

黃子哲要求，民進黨政府應該儘快提供給地方政府資料以查核進口雞蛋流向，無論行政院、檢調、或監察院都應該介入調查，農業部是否有違法或行政違失的狀況，而賴清德身為副總統、民進黨主席、總統參選人，都沒有迴避的空間，應該出來面對。民進黨政府現在是頭上長瘡、腳底流膿，不僅爛透，還整組壞掉，連雞蛋都處理不好的政府就該滾蛋。