一名黑衣男子至車上後車廂取出棒球棒怒砸對方機車。（警方提供）

一名黑衣男子至車上後車廂取出棒球棒怒砸對方機車。（警方提供）

民風純樸的金門治安再亮紅燈！一名黑衣男子疑似與友人發生口角，昨（17）日晚間相約於金沙鎮某超商前談判，過程中因一時情緒不滿，當下憤而至車上後車廂取出棒球棒怒砸對方機車，突如其來的暴力行爲與聲響也嚇壞現場附近店家與路過的民眾。

警方指出，接獲民眾報案後趕抵現時，涉案人車已不在，僅剩下被砸毀的機車及散落四處的零件遺留現場，只能隨即調閱附近監視器追查，因遭砸機車的民眾不提出毀損告訴，警方訊後已將涉嫌砸車的黑衣男依違反社會秩序維護法移送法院簡易庭法辦。

這起砸車事件也被路過民眾拍下，並在各大社群網站瘋傳。有民眾說犯嫌施暴後立即逃離開現場，像是快閃表演；也有人酸說，金沙分駐所僅距離現場才幾百公尺遠，警方反應卻慢半拍，事發後才姍姍來遲，人當然都跑光了。

警方表示，此砸車行為已嚴重影響社會秩序，提醒民眾，在面對糾紛時務必要冷靜處理，尊重他人權益，不應以暴力的手段解決問題。暴力行為不僅對受害者造成傷害，也會對社會造成不良影響，警方將嚴正執法，以防暴力歪風蔓延。