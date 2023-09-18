新北市引進Model T電動公車，配備環景影像、內輪差警示等先進駕駛輔助設備。（王揚傑攝）

新北市引進Model T電動公車，配備環景影像、內輪差警示等先進駕駛輔助設備。（王揚傑攝）

新北市引進Model T電動公車，13輛857線公車將正式上路。（王揚傑攝）

新北市引進配備先進駕駛輔助設備的Model T電動公車，今（18）日下午起由三重客運857跨區幹線公車上線營運；交通局長鍾鳴時指出，交通運輸在淨零碳排推動中是重要角色之一，857路線的13輛Model T電動公車上線後，新北市電動公車總數達177輛，為大眾運輸淨零減碳又邁前一大步。

鍾鳴時表示，為鼓勵公車業者屆齡汰換車輛，除積極向中央爭取補助外，市府也加碼每輛150萬元補助，並已將電動公車納入年度公車評鑑加分，另外也規畫未來10年經費補助業者購車。

三重客運總經理李建文說，Model T電動公車多了環景影像、內輪差警示等先進駕駛輔助設備，同時捨棄傳統車外後視鏡，改以電子後視鏡，包括車頂、車門與車尾皆有設置鏡頭，減少車輛的視野死角。車廂內均裝設新北幹線公車預約下車及站名播報顯示系統，前、中門配置48吋多媒體LED螢幕，提供乘客安全、舒適的乘車服務。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，857路線是跨區幹線公車，橫跨淡水、八里、五股、蘆洲、三重、新莊、板橋等7個行政區、16所學校，提供雙北市民日常通勤通學交通服務之外，路線亦經過板橋府中商圈、新板特區、淡水老街、滬尾砲台、紅毛城等多商圈及觀光旅遊景點，平均每月載運量約40萬人次之多。

交通局表示，新北市已有164輛電動公車，加上明天上線的13輛857Model T電動公車可達177輛，今年底還有35輛要上線，明後年預計有350輛提出申請，交通局將持續輔導業者購置電動車型，並朝2030年市區公車全面電動化邁進。