曾幾何時，自信變成了女性觸不可及的奢望？根據2022年亞洲女性自信心調查，近5成女性自信心不足。背後的原因包括不滿意自我職涯發展、難以兼顧家庭與事業、壓力管理失衡、容貌焦慮等。知名心理諮商師蘇予昕在講座中提到，「我們都太習慣用大腦無照駕駛，忘記身心靈其實才是駕駛員。建議每位女性，每週規劃一天份的『Follow Your Heart Day』，不設鬧鐘、不狂看手機回訊息，專注當下感受的一切，傾聽身心靈的五感體驗和回饋。」

蘇予昕表示，華人世界的女性都太習慣「討好他人、討人喜愛」，卻忘了當自己的鏡子，才會顧此失彼。因此，找到自信魅力的4要訣很重要，包含身心平衡、接納真我、轉化信念、心口一致。

蘇予昕建議，每個人都可以撥空撰寫自己的編年史，以0-6歲、7-12歲等為單位，找出過往人生的「限制型信念」，並肯定自己現在獲得成功的關鍵，以及區別造成失敗的阻礙，更邀請大家勇敢接受他人讚美並善意回話，「謝謝，我知道啊。」

《AsAmNews》報導說明真實案例，Betty Hsu曾在大學參加選美，卻不幸落敗2次，讓她的自信心跌落谷底，開始不打扮、不化妝，成為只看重內在美的書呆子。自從Betty Hsu下定決心贏得選美比賽後，她的內在視野發生了極大的轉變。為了證明亞裔美國人，可以激勵人心並同樣傑出，她付出了無數準備，找健身教練、面試演練及才藝老師等，學習各種軟實力，最終贏得選美冠軍。而她之後也成為自信教練，助人找到美麗。

日前，西洋流行女歌手、化妝品牌「Rare Beauty」創辦人的Selena Gomez，也在IG上透露一件讓她「瞬間信心增強」(instant confidence boost)的事情，就是她決定將彩妝品牌部分利潤用於慈善事業，此舉讓IG上關注她的女性們，按下超過300萬個讚。

真正的美，是由內在視野自然映照於神態。以心理學的角度來看，外表和內在一樣重要，外表亦能顯現一個人的「能量狀態」。因此，不要再把自己隱藏起來，從現在起，呼喚真實的自己，像宇宙發出許願清單吧！