倫敦時裝週期間，Burberry 與倫敦交通局合作，即日起至9月19日，將倫敦最著名的購物聖地、品牌旗艦店所在地的龐德街（Bond Street）車站打造為「Burberry Street」，並將中央線（Central Line）、朱比利線（Jubilee line）和伊莉莎白線（Elizabeth line）的車站入口、指示牌、標誌性倫敦交通局圓標和月台，由創意總監 Daniel Lee 為品牌所推出的全新標誌性顏色騎士藍為主題包裝。

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