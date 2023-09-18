BILLABONG迎來50周年，秋冬新品採個性鮮明兼具潮流感的設計。（BILLABONG提供／朱世凱台北傳真）

服飾品牌近期搭上換季時節，陸續發表秋冬新品，就連戶外品牌也不例外，可禦寒又防水的單品依舊是主打款，能夠自由穿梭都市與山林等各式場合滿足百搭潮感訴求。

The North Face Urban Exploration 2023d秋冬延續RE：EXPLORATION「重溯都市」主題，帶來全新9月故事 Devil In Details「細節至上」，並邀請在藝人婁峻碩擔任城市探索行家，親自演繹UE秋冬系列最新服飾。夏秋之際很容易遇到突然的天氣轉變，想要輕鬆穿出帥氣感，他推薦GORE-TEX強力防水材質的丹寧服裝，有了GORE-TEX防水機能，突來的陣雨也無需擔憂。除了丹寧系列，他也推薦挑選同色系的單品，像是百搭黑色寬版Oversize T恤加上灰色保暖背心或者搭配一件具有Dryvent防風機能的外套，就能穿出簡約時尚又能保暖。

BOARDRIDERS日前發表秋冬新品，在永續綠色風潮下，集團以「Made Better」為核心理念，旗下品牌商品皆採用環保再生材料、有機棉或植物性染料，至今已回收2億多個寶特瓶轉化為衝浪褲及戶外系列商品，超過80％的衝浪褲百分百使用回收寶特瓶及海洋廢棄物製成。

本季秋冬新品與哥斯達黎加的藝術插畫家ERICA ZELEDÓN攜手，住在具生物多樣性家鄉的她透過對動植物的觀察並加上自己的創意想像，將叢林的美洲豹、短尾鱷魚和長尾蛇創作出奇幻色彩、個性鮮明的系列作品，同時也希望能喚起人們對自然環境的保護意識。此系列聯名衝浪褲採用PET寶特瓶再製而成的環保科技纖維混紡，搭載彈性布料與快乾塗層；服飾則採用百分百有機棉，舒適穿著展現自信風貌。

BILLABONG戶外探險系列專為熱愛冒險的探險家所打造，全系列採用回收尼龍纖維、百分百有機棉等環保材質，全系列包含上衣、外套、褲款、後背包等商品，其中「STAY WARM. STAY DRY」更是主打品項，該款外套搭配保暖布料並兼具防潑水功能。