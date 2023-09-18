農業部長陳吉仲昨傳出請辭獲准，第一時間行政院的態度不承認也不否認，在消息曝光後4小時，政院才發出聲明澄清。對此，中廣董事長趙少康直言，一切都是民進黨派系利益拉扯下的結果，至於老百姓食的安全，從來不在民進黨的優先名單上，陳吉仲無能昏庸，要徹底讓他下台，如果讓賴清德選上了總統，陳吉仲的官不只做得穩穩的，在派系分贓下，高升都有可能。

趙少康表示，一個陳吉仲到底有沒有請辭獲准，昨天鬧了一個晚上，行政院隔了4小時才澄清慰留，還冒出個前院長蘇貞昌搶戲，真是「看得懂的人就懂」，一切都是民進黨派系利益拉扯下的結果，至於老百姓食的安全，從來不在民進黨的優先名單上，「中秋吃好，比不上民進黨派系吃飽」。

趙少康指出，這齣4小時的鬧劇，看得大家啼笑皆非，如果真如蘇貞昌說的，沒這件事，行政院應該3秒鐘就可以澄清，怎麼會拖了4小時？如果真的沒這件事，又怎麼會傳得沸沸揚揚，最後還由「前行政院長」出面闢謠？

趙少康表示，民進黨讓我們吃萊豬、核食，現在又加上臭雞蛋，地方政府想要進口蛋流向資料，好好查一查，農業部說不給就不給，現在說要自己查，球員兼裁判下，一點公信力都沒有，更不要說事件發生至今，農業部說的謊一個個被抓包，誰還相信他們的稽查結果？

趙少康強調，再不到半個月就要中秋了，從糕餅、餐飲業者、社福庇護工場到升斗小民，好不容易撐過3年疫情，終於盼來疫後第一個中秋，本想拚一個復甦的榮景，卻在此時爆發食安危機，重創全民的食安信心，民進黨政府到底有誰把店家的生計、消費者的權益、民眾的福祉放在第一位？

趙少康痛批，陳吉仲無能昏庸，要徹底讓他下台，只有明年政黨輪替，讓賴清德落選，才是最保險的做法，如果讓賴清德選上了總統，陳吉仲的官不只做得穩穩的，在派系分贓下，高升都有可能。