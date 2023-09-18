利比亞東部德納市居民的住家一週前遭洪水沖毀，今天他們面臨兩難的抉擇：是要甘冒感染的風險續留家園，還是為了遠走他鄉而踏上一片可能因洪水沖刷而布滿地雷的區域。

路透社報導，風暴丹尼爾（Storm Daniel）本月10日登陸利比亞，強風驟雨帶來的洪水造成瓦迪德納河（Wadi Derna river）上游兩座水壩潰堤，進而衝垮住宅區，奪走數以千計的人命，許多遺體也被沖進大海。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）昨天引述自利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）的數據指出，洪災死亡人數達1萬1300人。然而，利比亞紅新月會似乎有所保留，說：「數字隨時在變化，紅新月會不會對此負責」。

聯合國人道事務協調廳發言人表示，搜尋遺體和倖存者的工作仍在持續，很難獲得精準的傷亡數字，並稱世界衛生組織（WHO）目前為止確認有3922人喪命。而利比亞東部政府衛生單位首長則表示有3283人死亡。

利比亞當局證實，洪災地區已有150人因污水中毒。

官方媒體表示，人口估計達12萬的重災區德納（Derna），至少有891棟建築遭毀；市長稱可能有2萬人喪命。

聯合國人道事務協調廳表示，家園遭毀的民眾暫住在避難所、學校，或擠在親戚朋友家裡。

報告補充道，洪水導致當地多年衝突留下的地雷和其他彈藥全都「位移」，對因無家可歸而四處奔波的人構成額外的風險。

聯合國人道事務協調廳表示，根據國際移民組織（IOM）最新數據，利比亞東北部已有4萬多人流離失所，並警告說，這個數字還會持續攀高。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120918