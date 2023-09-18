台大竹北分部婉拒在新竹縣設立附中，也未同意將閒置校地移撥給縣府設立高中，縣議員蔡蕥鍹針對新竹縣高中、高職就學量能不足問題，台大可釋出專業師資，培育竹縣高職、技職人才，台大竹北分部資深專員陳志宏指只要縣府提出計畫，台大願意善盡社會責任。

蔡蕥鍹指出，當初縣府補助台大符合區段徵收法令的價格，台大以同等額度支票，向土地所有權人即新竹縣縣治二期區段徵收委員會購買該筆土地，希望台大前來設校，嘉惠在地鄉親，目前台大竹北校區設有四班碩士在職專班，每年約提供200人就學名額，但眼前最迫切的是新竹縣116學年即將面臨的高中、高職就學問題。

蔡蕥鍹拜會陳志宏時，指台大身為全台最高學府，若能善用校地，排除困難釋出資源，相信縣民會萬分感激台大，既然台大附中這條路行不通，竹北校區碧禎館仍有許多閒置空間，AI智慧園區就在旁邊，台大可以思考培育竹縣高職、技職人才，釋出專業師資，與科學園區科技大廠進行建教合作，同樣也能緩解竹縣未來就讀高職的就學量能。

陳志宏表示，張上淳副校長明白竹北人口激增面臨高中量能不足問題，但如今台大竹北校地的規畫已定案，台大因未設教育學院，無法培育中小學師資，設立「附中」力有未逮，但未來新竹縣有需要協助的地方，只要在能力範圍，台大都願意善盡社會責任。

台大竹北校區目前規畫校門廣場和住宿會館案在9月初上網公告，智慧醫療大樓案捐贈方已會勘評估設置可行性，岩心庫儲存庫房新建工程案設計內容待與捐贈方討論確定，同時規畫進修推廣教育大樓新建案、半導體產學研究中心及國家太空中心等，將培育更多半導體及相關領域的研究人才。

陳志宏說，蔡蕥鍹議員所提高科技產業基層人才的培育方案，若縣府能提出相關計畫，台大將列入討論評估。