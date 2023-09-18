嘉義市長黃敏惠參觀今天啟用的嘉義市立殯葬園區第二納骨堂設施。（廖素慧攝）

嘉義市政府自籌5890萬元將嘉義市殯葬管理所園區無主納骨堂，翻修為「嘉義市第二納骨堂」，共有4692個骨灰櫃位，18日啟用，市長黃敏惠表示，若新建納骨堂需要先做環評，曠日廢時，因而整修舊塔翻新，另覓地點安置原無主納骨堂的先人骨骸。

黃敏惠表示，嘉義市立納骨堂於1985年啟用至今近40年，已幾乎飽和，時至今日，興建納骨堂需要通過環評，恐緩不濟急，因此以整修代替興建，將無主納骨堂改建成為第二納骨堂，以因應民眾需求。

黃敏惠還說，這次改建工程費用5890萬元，都是嘉義市政府自籌財源，這幾年市府連年投入上億元改善殯葬所的硬體建設及環境，新增及汰換火化爐具、新設療癒咖啡BAR、建置環保金爐、啟用下靈位無煙區、開發線上預約與線上追思系統、環保葬區，還有聯外道路，都是希望提供更舒適、莊嚴的環境，讓治喪的家屬能備感安心及溫馨。

嘉義市立殯葬管理所表示，第二納骨堂共有4692個骨灰櫃位及1040個神主牌位，整修期間「暫厝」的先人骨灰罐，都已一一通知辦理晉塔，依不同樓層收費，2萬2000元至3萬8500元不等，外縣市者3萬3000至5萬2500元不等。