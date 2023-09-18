南韓「國民爺爺」邊希峰曾主演多部夯劇《順風婦產科》、《我的女孩 My Girl》、《我的女友是九尾狐》、《皮諾丘》等戲劇，豈料卻於今(18)日驚傳罹患胰腺癌病逝，享年81歲。消息曝光後引起外界哀悼，而邊希峰靈堂設在三星首爾病院，預計於20日中午12點30分出殯，長眠地於首爾追思公司（Seoul Memorial Park）。

邊希峰在2018年接演戲劇《陽光先生》以前，經健康檢查被查出罹患胰腺癌，後來並未加入該戲劇演出，直到2019年回歸螢幕前，他才對外公開罹癌，後來獲得痊癒判定，豈料沒多久後竟復發，18日邊希峰的家屬證實，他因胰腺癌復發作於今天早上去世。

邊希峰出生於韓國全羅南道長城郡，進入演藝圈後出演了《第一共和國》(1981年)、《朝鮮王朝500年雪中梅》(1985年)、《燦爛的黎明》(1995年)以及《許俊》(1999年)等多部作品。此外，他還是 《寄生上流》導演奉俊昊御用演員，曾參與2003年的 《殺人回憶》、2006年的《駭人怪物》、2017年的《玉子》，獲得不少好評。

據了解，邊希峰靈堂設在三星首爾病院，預計於20日中午12點30分出殯，長眠地於首爾追思公司（Seoul Memorial Park）。