擁有35年舞台劇經歷的嘉賓馮翊綱、范瑞君，今（18日）錄製曾國城、蔡尚樺主持的東森《全民星攻略》3.0升級版。談到賴佩霞因參選2024總統大選辭演舞台劇《蘑菇》一事，馮翊綱緩頰表示不管是相聲瓦舍還是其他表演，時常會遇到替換演員的狀況。

馮翊綱坦言這是很無奈的事，「我們都當過被替換的人，也當過替換別人的人，重要的是大家都要勉勵為之。我在《寶島一村》臨時生病也有別人來頂替我，瑞君曾在《如夢之夢》 扛了幾小時的角色，舞台劇演員是非常有同胞愛的」，他再說，「希望北藝中心的演出能夠有同業能夠站出來能夠把台頂起來」，意指希望《蘑菇》能有其他劇團出手幫助。

取消舞台劇算罕見？馮翊綱再說：「沒有關係，各劇團都有不一樣的判斷，這個要尊重他們的判斷，編劇馮勃棣也是我們的老朋友」。范瑞君坦言以劇場人而言，取消整場演出真的非常可惜，「因為我們都是很早開始計畫，非常困難在這麼短的時間內讓所有的演員、工作人員可以有新的工作銜接上， 這方面我們當然都很心疼，也心疼作品不能夠很快的跟觀眾見面」，她也說不管如何都還是祝福一切， 相信一切都會有最好的安排。

賴佩霞稍早也針對此事首度道歉，「因選擇投入競選，無法100％奉獻給劇團，體力也無法負荷，所以辭演《蘑菇》」。