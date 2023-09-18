一名女大生表示，在IG上看到一名女客人到一蘭拉麵用餐，入座後直接打開桌上的生飲水水龍頭洗手，桌面上全是水，女子接著把水往地上掃，舉動讓她感到很噁心，將其PO上網，話題引發網友熱議，還釣出曾在一蘭拉麵打工的男網友說，「這類人還真不少」，也有人嗆女子有種去爭鮮用餐，用桌上泡茶的熱水出水口洗手。

原PO前天（16日）於論壇《Dcard》轉發5秒短片，只見一名女子到一蘭拉麵用餐，一坐下來就直接打開桌上的生飲水龍頭洗手，再把滴在桌面的水往地上掃，舉動讓原PO超級傻眼，「看到這影片我真心覺得超級噁，我去都會用這個喝水耶」。

貼文引發網友熱烈討論，「雖然沒碰到出水口，但把人家桌子、地板搞成這樣」、「超沒品，桌子看起來像水槽嗎？」、「沒碰到水龍頭還好吧，只是桌子就……」、「到底這種人是怎麼被養到大的」、「超沒水準」；還有人嗆女子，有種去爭鮮用餐，用桌上的熱水出水口洗手，「有種去爭鮮洗」。

貼文釣出曾在一蘭拉麵打工的男網友，他說「在一蘭打過工，發現這些人還不少， 除了弄到桌子和地板都是水以外，沒太大問題，我們要把桌子跟地板清過，這舉動是也不至於噁心啦！」