隨著健康意識抬頭，很多人都會藉由吃保健食品來額外補充營養，但要留意錯誤吃法恐使效果大打折。對此，營養師高敏敏盤點「不能一起吃」的6組保健食品，容易影響吸收率。例如她提到，魚油不建議和鈣或膳食纖維混著吃，前者可能會形成皂鈣，使腸道無法正常吸收；後者由於膳食纖維有吸附油脂特性，會降低魚油的吸收。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，有些人吃保健食品，為貪圖方便，乾脆一口氣全在同一個時間吞下，此舉可能浪費錢還沒辦法充分發揮效用。她並整理出下列，不能一起吃的6組保健食品，以供民眾檢視：

1、葉黃素和β-胡蘿蔔素：兩者都屬於胡蘿蔔素，在腸道中吸收的路徑相似，若同時進入體內，可能導致互相競爭。

2、鐵和草酸、植酸、單寧酸：草酸、植酸、單寧酸皆會影響鐵質吸收，例如咖啡、茶類，建議分開食用。

3、鈣和魚油：由於鈣屬於礦物質，和魚油一起吃下，可能會形成皂鈣，使腸道無法正常吸收，甚至造成便秘。

4、魚油和膳食纖維：膳食纖維具吸附油脂特性，若兩者一同食用，容易降低魚油的吸收。

5、鐵和膳食纖維：膳食纖維會降低鐵的吸收，因此，建議高纖飯後吃、鐵劑則隨餐或飯後食用，稍微避開即可。

6、鈣和鐵：同時攝取會互相競爭吸收，建議分開補充，並注意混合在一起的保健品及食品。若想補充鐵與鈣，建議每天可輪流吃，或是空腹時吃鐵劑、睡前吃鈣片。

高敏敏提醒，各種保健營養品都有其特性，常內含多種成分加上每個人身體狀況不同，因此建議服用的時間也會有所差異。除了服用時間要注意，購買前也得看清楚標示，也可進一步諮詢醫生、藥師或營養師，在保健身體前，務必先充分理解自身需求。