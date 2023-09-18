針對9月17日中共出動多達103架次軍機進入台灣周邊空域，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這不排除是共軍依年度計畫所實施的計畫性演習，未必有特定的政治針對性。而演習的主要目的，除了繼續藉在我方限航區長時間飛行以對台灣海峽實施新一波的「法律戰」外；另外就是隨著「運油-20」空中加油機數量成長，共軍遂開始安排讓各戰鬥機部隊輪流出動，與「運油-20」共同演練海上空中加油作業。

揭仲說，共軍在9月17日一口氣出動103架次的軍機進入台灣周邊空域，打破4月10日當天單日91架次的紀錄，是共軍軍機開始擾台以來的最高紀錄；但在「逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域」部分，9月17日是40架次，未超越4月10日當天的54架次。

關於中共從9月10日迄今，在台灣周邊與西太平洋頻繁舉行大規模軍事演習的動機，揭仲認為共軍9月11日到9月15日在巴士海峽與西太平洋的大規模海空聯合演習，包括以「山東號」航艦戰鬥群為核心，分別與來自巴士海峽的空軍打擊機群及從宮古海峽南下的艦隊，所執行的二場對抗演習；加上「055型」驅逐艦在日本對馬海峽附近巡弋等，不排除是對美日韓於8月18日所簽署、旨在遏制中共對台灣等地區的施壓行為之三邊協議做出回應；且這段時間的演習，動員範圍包括空軍軍機與中共海軍的三大艦隊，研判是由中央軍委聯合作戰指揮中心負責指揮。

但揭仲指出，9月17日共軍軍機在台灣周邊的大規模演練，就未必有特殊的政治動機，不排除是按照年度計畫所實施的計畫性演習。揭仲解釋，每年的7到9月，原本就是共軍各戰區實施大規模跨軍種演習的高峰期；且隨著共軍新裝備的加入、武力投射能量的提升與對實戰化的強調，演習規模與強度原本就會逐漸增加。因此，在西太平洋實施對抗演習的共軍艦隊已陸續返航後，9月17日共軍機群的演訓，就有可能是依照年度計畫所實施的演習。

揭仲分析，9月17日共軍進入我防空識別區的40架軍機中，可看出二大目的。其中，「蘇愷-30」、「殲-11」、「殲-10」與部分的「殲-16」戰鬥機，明顯是在繼續執行於海峽中線以東、我方所劃設限航區內長時間飛行，藉此否定我方有權依法設立限航區的新一波「法律戰」；但進入我西南、南方與東南空域的機群，包括2架「運油-20」、若干架次「殲-16」戰鬥機，與1架次的空中預警機，則是在實施戰鬥機海上空中加油，以執行長距離護航與打擊任務的演練。揭仲說，在9月13日，共軍也派出3架「運油-20」、若干架次「殲-16」戰鬥機與空中預警機，幾乎同樣的編組，前往我西南、南方與東南空域，執行相同的演練項目。

揭仲表示，共軍在9月13日與9月17日，於短時間內執行二次戰鬥機海上空中加油演練，且出動多達5架次的「運油-20」空中加油機，應該是隨著「運油-20」機隊數量的成長，共軍開始安排讓各戰鬥機部隊輪流出動，與「運油-20」共同演練海上空中加油作業。