台達電(2308)、廣達(2382)亦因美國電源模組廠Vicor針對包括鴻海(2317)在內的3家台灣一線大廠提起伺服器電源侵權訴訟而股價走弱，雖然多頭試圖點火蘋果及華為智慧型手機供應商大立光(3008)、玉晶光(3406)、全新(2455)及燿華(2367)，以及車用零組件股等，中小型股亦兆遠(4944)、達輝-KY(5276)、先益(3531)、雙美(4728)、大量(3167)、文曄(3036)及天鈺(4961)等中小型股漲停作收，在電子權值股重挫下，台股指數開低收低，不僅失守季線，連16700點也沒保住，終場加權股價指數約16698.24點，大跌222.68點，成交量約2787.53億元；OTC指數為217.99點，下跌1.01點，成交量為676.01億元。

今天上市各類股以電子通路類股表現最佳，上漲1.43%，其次是玻璃類股及鋼鐵類股，分別上漲0.92%及0.88%，表現較差者為電腦周邊設備類股、半導體類股及電子零組件類股，其中電腦周邊設備類股下跌3.39%，半導體類股下跌2.4%，電子零組件類股下跌1.49%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲0.62%，表現最差為電腦設備類股、下跌1.29%。

就技術面來看，今天台股受到上周五美股重挫拖累，指數開低後急轉直下，終場大跌222.68點，以16698.24點作收，再度失守季線；元富投顧總經理鄭文賢表示，若9月份Fed不再升息，且可預知到年底頂多再升息一碼，而明年美國再走降息的循環機率很高，美元將不再強勢，台幣也有機會走穩，則外資的賣壓將暫告一段落，9月中到9月底，有機會展開法人的季底作帳行情，目前看大盤站穩月線，半導體、AI股及IC設計輪漲，成交量保持在3000~3500億，再挑戰季線16800~17000反壓。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，美股四大指數上周五同步回檔，其中又以科技股跌勢較重，導致台股周一開低，不過以中小型股為主的店頭市場表現相對抗跌，由於目前電子上游半導體產業庫存持續調整，加上本周美國FOMC會議將召開，在不確定因素增多下，短線盤面資金輪動快速，並以較具能見度的次產業題材個股表現為主。不過中長期仍看好台灣電子業者在AI時代的競爭力與硬體供應的領先優勢，逢低建議可擇優布局。