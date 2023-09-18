印度南部克勒拉省（Kerala）政府最近公布新的警察「出租」價格，使得這個本已具有爭議的服務，再次掀起話題。

印度時報（TOI）今天引據省政府公布的價目表報導，在克勒拉省聘請警圈督察級（Circle Inspector）警官一天的費用為3340盧比（約新台幣1283元）之間。

這個價格在去年為3795盧比。

In Kerala, hire a cop, a police dog, entire thana



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在印度，一個警圈（circle）涵蓋2個以上警察局，警圈督察負責維護一個警圈範圍的治安。

印度時報說，如果口袋不夠深，也可以有較經濟的選項，一般警員的聘請費用僅為610盧比（約新台幣234元）一天。

租用警犬反而比人還貴，一天要價7280盧比；無線電通訊設備租金一天1萬2130盧比，租用整座警察局的費用為1萬2000盧比。

也就是說，聘請一名警察、一隻警犬保護，外加租用警察局和警用無線電設備，一天最低只比3萬2000盧比（約1萬2300元）多一些。

印度時報說，政府通告並未解釋為何警犬的服務費比人還貴。

報導說，這些服務的潛在客戶是舉辦私人派對或慶祝活動的民眾，以及電影公司。

這些服務在克勒拉省已行之有年，但大多數民眾對此無所知悉，直到去年一名富人聘請4名警員為女兒的婚禮維安，經媒體報導才廣為人知。

許多警界人士對此感到相當不滿，認為「出租」警員的作法有損警察士氣與形象，警用設備外借也構成安全疑慮。

克勒拉省警官協會秘書長比朱（C. R. Biju）說，當局對聘用警員及租用警用設備訂有詳細的規範，需要這些服務的民眾必須嚴格遵守。（編輯：馮昭）1120918