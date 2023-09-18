為保障勞工退休後的生活，政府提供「勞工保險（勞保）老年給付」、「國民年金保險（國保）老年年金」與「勞工退休金」等3大保障，其中勞保去（2022）年有159萬人請領為三者最多，其又分為選擇「一次領」或是「按月領」。

勞保老年給付的多寡與「投保年資」和「薪資級距」有直接正相關，想要領更多，無論是投保私人公司或職業工會，有兩大祕訣，包括找職業工會投保，逐年調高薪資級距，還有斜槓兼職，多加保勞保。

加入工會投保主要是針對無一定雇主或自營作業的勞工，其收入不固定，較難認定實際薪資所得，因此參加職業工會投保，調高薪資級距每年有15％限制，且須投保滿1年才能提出調整申請，若一開始投保最低級距26,400元，每年申請調高15％，到投保第5年就可以調到最高級距45,800元。

勞保是「在職保險」，不管從事正職、兼職，只要是勞保強制投保單位，僱用員工五人以上的公司，雇主都要依法分別為勞工申報參加勞保；若正職、兼職公司都有加勞保，申請給付時「月投保薪資」可合併計算，也就是領取到的金額會更多，上限不能超過「月投保薪資最高45,800元」，且連續加保未滿30天也不能合併計算。