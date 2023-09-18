行人路權意識抬頭，為回應交通部近期盤點全台1000個行人事故熱點，民進黨今日指出，未來將通令各縣市黨團，督促地方政府依限於11月底提出改善計畫，並要求立院黨團督促行政機關納公民路權團體參與機制，並捍衛《道路交通安全基本法》立法及4年400億「永續提升人行安全計畫」相關預算。

民進黨指出，8月20日還路於民大遊行遊行之後，民進黨從未忘記且持續努力對於行人交通安全的承諾。由立院黨團副幹事長洪申翰委員安排促成公民團體與中央機關的溝通平台，讓公民意見及建言納入「2040零死亡」的願景計畫。

民進黨說，交通部15日統計出全國1000個行人事故熱點，民進黨中央將通令各縣市黨團，督促地方政府依限於11月底提出改善計畫， 不分朝野、不分中央與地方，共同攜手合作，在明年年底優先完成全國至少600處危險路口、路段的改善。

民進黨強調，未來將提出三大具體作為，依據交通部所公布之全國1000易肇事路口清單，包含直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1000處最優先亟需改善路口，具體檢視縣市首長之改善作為、依限於11月底前向中央提報改善計畫爭取經費，並持續監督後續路口改善執行率。

第二，請立院黨團督促行政機關納入公民路權團體參與機制，未來中央審查地方政府的路口段改善計畫；改革駕訓制度及「行人交通安全設施條例」草案研擬，都應有專家學者及行人路權及身障團體的意見參與，並進一步設置民眾提報不安全路口的「公開提案平台」，作為縣市政府改善之重點。

第三，責成民進黨籍立委捍衛並落實《道路交通安全基本法》立法及4年400億「永續提升人行安全計畫」相關預算(2024-2027年)。

民進黨指出，依據交通部公布易肇事路口及行人行人活動區域需改善路口，統計22縣市排名如下，新北市207處、台北市200處、桃園市135處、基隆市99處、台中市80處、高雄市52處、彰化縣39處、新竹市38處、新竹縣27處、台南市26處。此危險路口列表將開放民間團體提出路口建議並納入更新。