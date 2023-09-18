美股4大指數15日終場盡墨，台股今天賣壓出籠，指數終場下跌222.68點，收在最低點16698.24點，跌破季線約16828點。盤面上，權值股台積電收盤下挫3.23%、AI族群疲弱，造紙、鋼鐵等族群相對抗跌。

台股今天開低走低，尾盤跌幅擴大，加權指數收在最低點16698.24點、下挫222.68點，跌幅1.32%，成交值新台幣2787.53億元。

觀察盤面個股走勢，蘋果（Apple）iPhone 15系列4款新機15日開放預購，蘋概股今天漲跌互見。台積電開盤下跌10元、以548元開出，尾盤跌勢擴大，收在540元、下滑18元，跌幅3.23%。鴻海尾盤在資金進場拉抬下，終場小漲0.5元，收在106.5元，漲幅0.47%。

其餘蘋概股如大立光、玉晶光、聯發科今天表現抗跌，終場分別上漲1.2%、1.54%、2.49%。

人工智慧（AI）概念股持續修正，今天包含緯創、緯穎、技嘉、廣達盡墨，終場分別下跌3.35%、7.24%、4.24%及4.51%。鋼鐵、造紙等傳產類股相對抗跌，終場各漲0.88%、0.33%。