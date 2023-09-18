報載台北市警察局採購密錄器的天線模組竟是中國大陸廠商製造，恐有資安疑慮。對此，市警局今天表示，天線模組為產品零件未違反採購規範，現未完成驗收，將請廠商說明疑義。

壹蘋新聞網今天報導，有民眾爆料指北市警局最新採購一批密錄器，其中天線模組是中國大陸廠商製造，因密錄器記錄民眾影像等個資，使用中製零組件有資安疑慮，投訴人批「如同中國入侵台灣警界資安系統」。

報導指出，經查得標廠商堪稱為全國警局「密錄器供應大廠」，包下警政署、海巡署及六都等各地警局的密錄器標案。

對此，北市警局今天透過新聞稿表示，今年的微型攝影機採購案尚未完成驗收程序，且在採購需求規格明確規範原產地不得為大陸地區（含主機、電腦版軟體、手機版軟體、繁體中文介面專用影像管理編輯軟體及多槽多功能底座）。

針對天線模組，北市警局指出，它為產品零件，並非屬上述列舉範圍，符合「數位發展部網站常見問題」中資通訊產品規範，且得標產品也經國家通訊傳播委員會（NCC）審核通過。

北市警局表示，將請廠商說明疑義及提出零件原產地證明外，若發現產品不符契約，或違反政府資訊產品產地及相關採購法規定者，一定會依契約及相關法令處理。

北市警局指出，向來重視資訊安全問題，為避免類似疑義，未來辦理採購時，將綜合市場產品狀態，審慎評估是否限制相關中國大陸零組件，堅守採購品質並確保資通安全不受威脅。（編輯：戴光育）1120918