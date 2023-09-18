有些人天生事業心強，常埋首工作，以致常忽略另一半。《星座好朋友》運勢專欄分享工作狂的前4名星座，依序是摩羯男、金牛男、天蠍男、獅子男，其中第1名的摩羯男越愛對方越會努力工作，甚至忙起來會直接失聯，所以需給他們足夠的信任。

▍第4名：獅子男

獅子男工作應酬比較多，會利用下班時間來維持人際關係，但陪伴另一半的時間就減少許多，當伴侶與他們討論此事時，雖然會懶得做解釋，但心中依然希望伴侶能體諒，因為獅子需要的是獨立性強的女人。

▍第3名：天蠍男

天蠍男責任心極強，會努力埋首在工作中，但即使再忙都會抽空陪女友，只是當他們忙碌時絕不能去打擾。天蠍男雖然陪伴的時間較少，但會盡力滿足對方的要求，絕不讓伴侶受一丁點委屈。

▍第2名：金牛男

金牛男的事業心並不是特別強，一切都是為了現實迫不得已，也許時常忙到沒時間陪伴，但對方必需給予無限的支持和信任，因為他們寧可省自己，也不會虧待愛人。

▍第1名：摩羯男

摩羯男滿腦子都是事業，當越愛對方時就會越認真工作，雖然天生沒什麼浪漫細胞，只懂得給伴侶過最好的生活，甚至忙起來直接失聯，所以需要給他們信任和體諒。