美國商務部去年10月初對大陸祭出新一輪晶片出口管制，有大陸媒體示警，江蘇時代芯存繼先前爆出晶圓廠淪為養雞場後，近期再傳正式進入破產清算，並對該公司一台價值上億元的艾司摩爾（ASML）曝光機進行公開拍賣。

綜合陸媒報導，官方公告，今年7月大陸江蘇省淮安市淮陰區人民法院正式受理時代芯存的破產清算案，並將該公司一台價值1.43億元的ASML曝光機進行拍賣。

根據時代芯存官網上的報導，時代芯存當時花了2868萬美元（約9.2億元新台幣）買下這台二手ASML曝光機，當時從上海運送10個小時由警車護航。除了這台曝光機，消息指時代芯存成立時，共採購54台主設備和290台輔助設備，總價值高達14.9億人民幣（約66.3億元新台幣）。不過，時代芯存當時拖欠了大量的裝置尾款。

另根據集微網報導，時代芯存2016年成立時，曾宣告要投資130億元人民幣，打造年產能10萬片記憶體晶片（PCM），但該公司2019年開始拖欠薪資，更有員工爆料廠內園區有養雞養鴨的現象存在。報導更稱時代芯存並沒有量產能力，其在2019年11月才宣布生產第一款EEPROM產品，但良率僅有1.7%。