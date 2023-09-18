超思公司進口巴西蛋的爭議持續延燒，其中保存期限超過4個月引發討論。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今(18日)在臉書上貼出教育部國語辭典「人謀不臧」的例句，直呼「神預言無誤」，直接套用在民進黨政府的「進口雞蛋之亂」，毫無違和感。

黃子哲指出，從教育部重編國語辭典修訂版的網頁中查詢「人謀不臧」，釋義部分的例句中寫到「這起食安事件明顯是人謀不臧所致，政府務必仔細調查，釐清責任歸屬。」這讓他認為，教育部果然有先見之明，直接套用在民進黨政府的「進口雞蛋之亂」，毫無違和感，完全是為部長陳吉仲量身訂做，農業部用專案進口雞蛋發生一連串的低級錯誤，從之前的圖利超思公司的疑雲到現在標錯效期、改標洗產地、散裝進市場等，演變成更嚴重的食安問題。

黃子哲指出，政府迄今不願完整揭露進口雞蛋的相關資料，這就是一件標準人謀不臧甚至是謀財害命的弊案，司法單位確實應該盡快介入偵辦，讓真相大白。