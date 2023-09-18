詐團派出「白專員」以拖待變，要求被害人與遊戲平台談妥才可退款，民苦等無門，驚覺第三方支付公司與詐團勾結。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中陳姓男子為首的詐騙集團以「代操博弈娛樂城」、「投資賺錢」等手法詐騙民眾匯款，待民眾獲利後祭出「銜接方案」引誘投注更多錢並勾結第三方支付公司洗錢，警逮捕陳後陸續查緝其餘共犯到案，依違反詐欺罪、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌將8人送辦，陳遭裁定羈押，其餘請回。

台中市政府警察局刑大科偵隊施明志說，嫌犯誆稱有專業工程師可破解遊戲平台軟體，或「大師」帶領協助代操投注，民眾獲利後又引誘民眾投注更多金錢，民眾累積一筆獲利金後想出金時，卻以須達到儲值金1倍的洗碼量或違規使用外掛來結帳戶等理由，推說無法出金，民眾才知受騙上當。

警方調查，詐團看準急於獲利的人性弱點，打出「代操穩定獲利」、「小額投資10倍獲利」廣告噱頭，吸引被害人步入陷阱，民眾一旦發現被騙，要求第三方支付公司停止詐騙款項轉出時，詐團派出「白專員」以拖待變，要求被害人與遊戲平台談妥才可退款，民苦等無門，驚覺第三方支付公司與詐團勾結。

警方指出，詐騙集團相當狡猾，除了成立人頭公司收款作為第一層斷點，再勾結第三方支付公司製造第二層斷點，試圖以合法管道掩飾非法贓款，意圖擾亂警方偵查、躲避查緝，但詐騙集團的層層障礙，經警方抽絲剝繭、長期蒐證後，查緝詐團成員到案。

台中市政府警察局統計，今年1至6月假投資詐欺有305件，除股票買賣、虛擬貨幣投資等，另代操遊戲保證獲利的詐騙案，民依指示陸續儲值，直至無法出金驚覺被騙，民眾損失金額達4341萬餘元；警方秉持向上溯源、向下刨根的打詐決心並提醒，勿信網路「小額投資簡單獲利」等手法，應循正常管道投資。