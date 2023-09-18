台中市大安區農會18日辦理柚子公益活動，此次協助台南麻豆區及下營農會共銷售350箱柚子，約1000多公斤。總幹事蔡建宗表示，目前已進入柚子產季，麻豆柚子為老欉柚子，相當好吃，歡迎全民一起力挺台灣優良農產品。

大安農會表示，綠色照顧三大核心範疇以健康、生活及環境為本，發展綠飲食、綠療育及綠照顧等三大主軸，結合在地農業環境與文化，透過農業組織互助、綠色元素互動及益康場域互享的方式來布建，達到世代協力與代間傳承，促進農村長者在地健老化的願景；由農會致贈參與綠色照顧班員及零飢餓實施對象，總計60位，其他柚子則是分送農會相關人員。

總幹事蔡建宗表示，目前已進入柚子產季，麻豆柚子為老欉柚子，鮮嫩多汁、皮薄籽小、果肉細緻、甜度高升的口感，是老欉的致命魅力；下營農會文旦栽培面積約有140公頃，且下營區柚農曾在2015年、2018年奪下「台南市文旦王」特等獎。

蔡建宗指出，力挺柚子是希望能夠幫助辛苦耕耘的農民，也能支持台灣農業的發展，也希望能夠透過農會綠色照顧實現共好和公益。

大安農會指出，「安心呷．農為您 共好和公益」一直是安農的核心價值，此次公益活動不僅能夠幫助辛苦種植柚子的農民，也可以讓更多人感受到中秋佳節氣氛，加上飛天豬香腸、貢丸，一起在中秋佳節與家人烤肉及吃柚子賞月，可說是一舉兩得，讓社會更美好、更溫馨。