曾國城催促蔡尚樺快點結婚。（池宗玲攝）

曾國城、蔡尚樺主持《全民星攻略》4年多，今（18日）舉辦升級3.0改版記者會。該節目自開播以來，每一年都受到金鐘獎評審青睞，今年首度沒有入圍，曾國城對此表示不可惜，「我們第2年就入圍、得獎了，最重要的是讓節目做到大家都喜歡」。

一直提醒自己要平常心面對的蔡尚樺，坦言宣布入圍的當下還是很期待聽到好消息，加上她近期因為拍攝廣告，順利瘦身到50公斤，「我想說如果金鐘入圍就不用減太多，結果沒想到根本沒機會，希望明年評審再次青睞、肯定我們」。

她去年穿低胸爆乳裝出席，結果因為壓胸導致不美觀，她今開玩笑說，本來已經想好要穿高領禮服出席。她也提到，去年金鐘獎頒獎典禮時男友正好確診，所以無法出席，本來今年想找男友一起參與盛會，沒想到沒有這個機會。

蔡尚樺工作多元，除了主持節目，同時也是T1聯盟策略行銷長，她日前被周刊拍到帶球員林秉聖回家，她事後解釋當晚是一群友人聚餐，男友「交大仔仔」易鼐恩也在現場。她與易鼐恩交往11年，打算何時結婚？她笑說，再拿下一座金鐘獎時就會考慮，曾國城開玩笑說，這樣要再12年耶，「感情穩定就快點有結果了，不要再拖了」，承諾屆時會包6位數紅包祝賀。