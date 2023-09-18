英國央行在八月初之時將利率上調25基點，至5.25%，為近15年新高水準，這也是該行連續第14次升息。央行當時還警告，借貸成本將在一段時間內維持在高水準。
以Sven Jari Stehn為首的高盛經濟學家在上周五發布一份報告，稱他們預計英國央行將在9月21日的貨幣政策委員會(MPC)會議上宣布加息25基點，之後暫停升息。
「展望今年11月的會議，我們看到工資和物價壓力相繼降溫、從而讓MPC擱置升息的機率增大，因為他們更願意看到一個比較平坦的峰值」。
高盛(Goldman Sachs)在周一將英國央行(BoE)最終利率預期下調了25基點(1碼)，來到5.50%；高盛並預估英國央行在11月政策會議將暫停升息，而不是先前預測的升息。
英國央行在八月初之時將利率上調25基點，至5.25%，為近15年新高水準，這也是該行連續第14次升息。央行當時還警告，借貸成本將在一段時間內維持在高水準。
以Sven Jari Stehn為首的高盛經濟學家在上周五發布一份報告，稱他們預計英國央行將在9月21日的貨幣政策委員會(MPC)會議上宣布加息25基點，之後暫停升息。
「展望今年11月的會議，我們看到工資和物價壓力相繼降溫、從而讓MPC擱置升息的機率增大，因為他們更願意看到一個比較平坦的峰值」。
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