9月14日，2023川台農業合作發展交流現場會在四川攀枝花鹽邊縣舉行。活動由四川省農業農村廳、四川省台辦和攀枝花市人民政府共同主辦，以「推進國家级台灣農民創業園健康發展」為主題，邀請全國台企聯、台灣苗栗縣農會，江蘇、安徽、湖南、重慶等省、市台灣農民創業園和台資農業企業相關負責人，以及四川台資農業企業委員會，台創園、川台鄉村振興合作示范園、川台農業合作示範基地等相關負責人、兩岸農業領域專家學者等近130人參加。

四川省台辦副主任袁明主持會議，農業農村廳總農藝師徐斌，台灣苗栗縣農會理事長吳峻毅、攀枝花市政府副市長龍勇致詞。徐斌指出，四川與台灣情誼相通，農業合作源遠流長。廣大台資農業企業家和台灣農民創業園也在促進四川鄉村振興和兩岸農業融合發展方面發揮了十分重要的推動作用。四川農業發展正迎來前所未有的機遇，真誠歡迎到四川、到攀枝花投資農業農村建設，為擦亮四川農業大省金字招牌、建設農業強省注入台灣農業先進經驗理念。苗栗縣農會理事長吳峻毅表示，在農業轉型大趨勢背景下召開兩岸農業交流會具有重要意義，兩岸農業在生產技術、農業管理和市場銷售等方面都有自己的專長和優勢，要善於借鑒學習、相互合作，提高競爭力，讓農業可持續發展。攀枝花市副市長龍勇表示，攀枝花擁有獨特的陽光氣候、峻美的城鄉風光、豐富的花果蔬菜、優質的醫療康養資源、多元的移民城市文化，與台灣有相近的自然氣候、地理地貌和相近互補的產業結構。衷心希望攀枝花與台灣在更廣範圍、更寬領域、更高層次加強和推動務實合作。

現場展出四川與各地農業合作成果的農特產品。（圖／方偉光提供）

四川省台辦副主任袁明指出，廣大台農台商在大陸投資農業、參與鄉村振興除了靠自己的艱辛付出外，更重要的是離不開當地政府和台創園的支持及優質服務，希望廣大台農台商分享四川農業發展機遇，参與鄉村振興建設，在這裡耕耘出更甜蜜的農業夢。

現場展示鹽邊台創園種植的水果。（圖／方偉光提供）

現場展示鹽邊台創園種植的水果。（圖／方偉光提供）

攀枝花農業大力推介及各地台創園參與合作

四川台創園與台資農業企業現場簽約落地合作。（圖／方偉光提供）

鹽邊縣人民政府就鹽邊縣農業及投資機遇進行了推介。交流現場會上，還舉行了四川鹽邊、新津、重慶北碚、安徽廬江4家台灣農民創業園友好合作，及鹽邊台創園内企業天府頂珍公司與台資企業四川實兆貿易有限公司簽約儀式。簽約各方將整合資源，優勢互補，加強經濟、技術、人才等方面合作，實現深度融合與互利共贏。

專題演講中，全國台企聯常務副會長兼農業委員會主委、廣西兩岸紅農業（集團）董事長莊久毅圍繞新時代中國農業發展演講。中國農業科學院農業經濟與發展研究所鄉村發展研究室（海峽兩岸農業研究中心）主任趙一夫研究員圍繞台創園高質量發展演講；四川省農科院潘海平研究員圍繞攀枝花農業與台灣農業融合發展演講。

交流現場會還安排了台灣農創園與攀枝花市農特產品展覽，各種水果受到與會來賓一致讚賞。會後，兩岸嘉賓還前往鹽邊台創園、金河芒果產業園、京東（鹽邊）鄉村振興示範園、三線建設博物館等地開展考察交流活動，共話兩岸農業合作新機遇。目前，四川已有註冊登記台資農業企業300多家，累計在川投資近150億元人民幣。

據了解，鹽邊台灣農民創業園於2009年11月經國台辦、農業部批准設立。近年來，鹽邊縣編制鹽邊台灣農民創業園總體規劃，整合各類資金4億元，先後建成晚熟芒果標準化種植區（金河芒果產業園）、昔格達文化田園康養旅居村、京東（鹽邊）鄉村振興示範園等，正在建設台創園農產品深加工區（一品牌兩中心）項目。出臺台創園財政、金融、土地、台商子女入托、入學等方面優惠政策，引進台資企業9家，投資總規模近4500萬元，打造了逸品敲冰巧克莊園、兩岸青山、宗展農業、睿梵蝦源等精品項目。台創園先後榮獲「國家級出口食品農場品質量安全示範區」，「川台文旅交流合作示範基地」，「四川省青少年社會實踐教育基地」等榮譽。