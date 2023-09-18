國立成功大學前身台南高等工業學校的首任校長若槻道隆身著全套大禮服照片。（成功大學提供／洪榮志台南傳真）

國立成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，今年9月正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，不僅是成大的第一件，也是成大博物館典藏品中第一件古物類法定文化資產。

若槻道隆為成大前身台南高等工業學校首任校長，敕任官為日據時代台灣總督府文官系統中總督之下的最高階文官。敕任官大禮服就是過去若槻參加正式典禮時，必須穿著的服飾。

成大指出，該大禮服的形制奠定於1886年，為日本明治維新後導入的西洋服飾，一直沿用至1945年。鑑於若槻道隆1931年接任校長時才獲得敕任官的頭銜，大禮服的製作年代上限就是1931年。全套禮服包含上衣、背心、長褲、領結、吊帶、禮帽、禮帽盒、禮劍以及禮劍掛帶等配件；禮服裝飾主題為象徵日本內閣的「五七桐紋」，藉由黑底、金線的顏色搭配，整體呈現大禮服的尊榮與高貴。

成大說，此次指定為古物的大禮服，戰後一直由若槻道隆的家人收藏在日本，直到2012年若槻校長的長孫若槻康雄造訪成大博物館，重新牽起成大與若槻家的聯繫後，2013年由校長長媳若槻尚子將大禮服贈與成大博物館典藏。該館獲得此一珍貴藏品後，歷經長達3年的研究與修復，大禮服才得以在最佳狀態下於成大博物館展示、典藏。