國立成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，今年9月正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，不僅是成大的第一件，也是成大博物館典藏品中第一件古物類法定文化資產。
若槻道隆為成大前身台南高等工業學校首任校長，敕任官為日據時代台灣總督府文官系統中總督之下的最高階文官。敕任官大禮服就是過去若槻參加正式典禮時，必須穿著的服飾。
成大指出，該大禮服的形制奠定於1886年，為日本明治維新後導入的西洋服飾，一直沿用至1945年。鑑於若槻道隆1931年接任校長時才獲得敕任官的頭銜，大禮服的製作年代上限就是1931年。全套禮服包含上衣、背心、長褲、領結、吊帶、禮帽、禮帽盒、禮劍以及禮劍掛帶等配件；禮服裝飾主題為象徵日本內閣的「五七桐紋」，藉由黑底、金線的顏色搭配，整體呈現大禮服的尊榮與高貴。
成大說，此次指定為古物的大禮服，戰後一直由若槻道隆的家人收藏在日本，直到2012年若槻校長的長孫若槻康雄造訪成大博物館，重新牽起成大與若槻家的聯繫後，2013年由校長長媳若槻尚子將大禮服贈與成大博物館典藏。該館獲得此一珍貴藏品後，歷經長達3年的研究與修復，大禮服才得以在最佳狀態下於成大博物館展示、典藏。
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