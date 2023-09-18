2020年的民間高手組冠軍吳志憲原在澳門工作，因疫情回台，參加雲林滷肉飯比賽一舉奪冠，賽後開始賣調理包，今年正式開店。（周麗蘭攝）

雲林縣神級滷肉飯爭霸賽今年第三年開賽，分為專業店家組（神級滷肉飯）、民間高手組（新創異國料理），冠軍獎金3萬元。2020年的民間高手組冠軍吳志憲原在澳門工作，因疫情回台，參加雲林滷肉飯比賽一舉奪冠，賽後開始賣調理包，今年正式開店，並與澳門廠商洽談出口。

雲林神級滷肉飯爭霸賽即日起開放報名，10月2日報名截止，初審通過者，將進行店家試吃訪視，及舉辦民間高手現場評選會，評分依據是滷料口感、香氣、環境衛生，將選出14家優質店家、9位民間高手。

農業處長魏勝德表示，今年邀請民間高手發揮創意運用雲林在地生產的豬肉、米、醬油做出新創或異國料理，前三名獎金為3萬元、1萬元、5000元，11月11日在古坑綠色隧道雲林滷肉飯節提供品嚐。

2020年民間高手組冠軍、31歲吳志憲今（18日）出席記者會表示，他當年獲得冠軍後，運用獎金1萬5000元及自備的1萬5000元創業，透過網路販賣調理包，目前在虎尾鎮開一家100坪的滷肉飯店。

吳志憲原本也是廚師，曾在北部知名飯店工作，賣滷肉飯之前是在澳門擔任食品衛生安全管理人員，2020年因全球新冠肺炎疫情爆發回台，得知縣府舉辦滷肉飯比賽，決心要得獎。

吳志憲說，他當時為參賽磨練滷了6鍋，不斷調整味道，最後滷出帶有粵菜、葡萄牙風味的滷肉；奪冠後和母親一起創業，雖然媽媽有自己熟悉的滷肉方法，但他要求母親按照標準作業流程，嚴格維持冠軍風味的滷肉料。