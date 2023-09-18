今天開工典禮，市長黃偉哲（右四）等人來祭拜祈福。（張毓翎攝）

為解決台南市佳里區營頂里、佳興里、佳化里及麻豆區港尾里等低窪社區的防洪能力，南市府向中央爭取經費整治海埔排水，第一期將改善200公尺，包含抬高堤頂高度、拓寬渠道和改建4座跨渠構造物，18日舉辦開工典禮，第二、三期經費2億1350萬元待爭取；市長黃偉哲表示，第二、三期已設計規畫完成，只等經費核撥就可開工。

海埔排水路總長約1.67公里，地勢呈南高北低，2018年0823豪雨24小時降雨量超過650毫米，淹水面積達91公頃，其淹水原因為通洪能量不足，因此這次工程要把堤頂高度從2.35公尺拉高至少1公尺，渠道寬度也要拓寬至10到12公尺。

海埔排水工程分三期整治，第一期改善長度200公尺，已核定6050萬元；第二期改善長度600公尺，工程費4450萬元，待爭取；第三期改善830公尺，工程費1億3000萬元，也待爭取。

市府今天舉辦第一期工程的開工典禮，黃偉哲和經濟部水利署第六河川局長謝明昌、市府水利局長邱忠川、立委郭國文，以及市議員方一峰、蔡蘇秋金、吳通龍、陳昆和等都來參拜祈福。

黃偉哲表示，2018年0823水災發生時，當下只能祈求老天爺保佑，現在投入經費防洪，才能有效治水；第一期預計明年4月完工，市府會繼續爭取第二、三期的工程經費，全期完工，才能有效保障市民的生命財產。