新北市新店區中正路，一處大型社區今（18日）驚傳觸電意外！據了解，該社區地下一樓蓄水池今更換抽水馬達，一名工人疑似過程中操作不慎，當場觸電昏迷，後墜落蓄水池。警消人員獲報後趕抵現場時，緊急將人救出，當時救出後已發現林男失去呼吸心跳，隨後緊急送院搶救；警方當時也第一時間封鎖現場，釐清事故發生原因。

警方調查，新北市新店區中正路一處大型社區，由於地下蓄水池馬達發生故障，後社區派遣維修員工林男（55歲）及沈男（54歲）到場協助更換作業。據了解，當時因為斷電而致現場並無光線，二人於是拉來延長線協助照明，未料卻釀林男誤觸漏電延長線，隨即當場失去意識，並跌落蓄水池裡。一旁同事見狀，連忙報警處理。

警消獲報抵達現場，一行人架梯查看，發現林男倒臥蓄水池，斷電後將人救出，當時林男已然失去呼吸心跳，隨後將其緊急送醫搶救，但最終仍宣告不治。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋呼籲，更換維修電器時應事先斷電，以免發生意外。