全台最大規模業餘電競賽事《2023六都電競》總決賽在9/16熱烈開打，經過一番激戰後《特戰英豪》由「ONE」隊抱回冠軍獎座，而《英雄聯盟》則由「0死不如不玩」隊奪下冠軍，秉持著「你的全力以赴，永慶力挺相助」精神的永慶房屋今年連續第五年熱情贊助賽事，力挺在賽場上拼戰的電競選手們。

永慶房屋透過電競賽傳遞團隊合作核心價值

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶挺電競！電競賽的團隊精神是永慶所推崇的，大部分的電競項目都是團體賽，如果要贏得比賽，就要觀察團隊中誰適合積極進攻，誰負責鞏固陣地，這些都是需要靠隊友之間的互信、合作與默契培養，才能將隊友安排在最適合的站位，讓每個人的能力發揮到最大。

塗振宏指出，電競賽的團隊精神與永慶在職場上提倡的團隊共戰理念相同。永慶每位新人不僅都有專屬的師父指導，且工作模式強調團隊合作，當有人需要幫忙時，團隊夥伴都會即時補位，攜手完成客戶的請託，共享成功的喜悅與榮耀。一改大眾對業務孤軍奮戰、互相競爭搶業績的刻板印象！

電競實況主大讚的職場！ 永慶保障業務新人5萬X12個月

永慶房屋力挺電競，今年吸引10位電競實況主分享永慶的職場優勢！包括坐擁百萬追蹤者的「Miss 布丁」、甜美系實況主「小饅頭」等10位電競實況主於社群上分享自己對求職、轉職的想法，鼓勵有拼勁的網友朝高薪業務工作邁進，更擺出永慶房屋的「5萬X12個月」手勢於電競賽事期間接力露出，掀起網友們大力點讚。

塗振宏表示，永慶房屋前12個月每月5萬的保障收入，讓無論是剛畢業的社會新鮮人或轉換跑道的轉職者，在學習期間不必擔心經濟壓力，專注在學習房地產專業上。許多求職者擔心保障期過後沒成交就沒收入？不必緊張！永慶房屋採「高底薪、高獎金制」，12個月的保障期後每月最低保障36k，最高甚至可達7萬多，業績獎金另計。除了保障收入外，永慶還有多元升遷、月月晉升與輪調制度，經紀人只要績效達到標準，每個月都有升遷機會，且職級每升一級都能加薪，收入成長即時反應在績效上。

打造多元彈性的幸福職場 助員工開啟職涯新藍圖

永慶房屋「5X12」手勢代表保障業務新人「前12個月每月5萬」的收入，吸引多位電競實況主接力分享。圖/永慶房屋提供

永慶房屋為員工創造圓滿且富有彈性的幸福職場，歡迎來自不同領域的轉職者，來永慶開啟職涯新未來。永慶也針對剛畢業的新鮮人提供「先到職再當兵」、「先錄取退伍後再報到」制度，讓年輕求職者的職涯不受阻礙，且若是住在雙北市以外者，另提供租屋補貼。

永慶房屋好的制度與福利也獲得國際認可，連續六年獲得國際權威人力資源雜誌《HR ASIA》主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」。永慶房屋持續擴大招募，提供房仲經紀人、資訊工程師、數位行銷等多元職缺，歡迎求職者加入永慶房屋的行列，開啟人生「薪」高峰。