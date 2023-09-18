蔡英文總統18日上午出席「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70周年慶祝活動」時表示，司法獨立至關重要，台灣歷經數十年威權統治後實現民主，台灣努力建立透明、負責、回應人民需求的司法體系，正是政府對民主的承諾，而對於人權的追求也不會停歇，尤其新時代帶來新的挑戰和創新思維，必須更確保全面的人權挑戰。

台灣相隔24年再次舉辦國際法官協會年會，蔡英文以英文致詞指出，1999年在台北舉辦年會時，國際法官協會通過「世界法官憲章」。這份具重大意義的文件，有助鞏固司法獨立價值。其中提及法官的核心功能在於確保人民有受公平審判的權利，並堅守法治，司法獨立為此功能所不可或缺。該憲章並強調，法官須保持中立，以在不受社會、經濟、政治的壓力下行使司法權力。

她說，上述原則雖為維護法官廉潔提供藍圖，但不能將司法獨立視為理所當然，需要透過個人承諾和制度保護持續維護。在台灣，政府更清楚知道司法獨立重要性，台灣在歷經數十年的威權統治後實現了民主，深知民主自由及維繫它們的原則不容妥協，「促進我們建立透明、負責、回應人民需求的司法體系，正是我們對民主的承諾。」

蔡英文指出，今年台灣實施國民法官制度，期盼納入多元觀點，隨著我國司法制度的持續發展，法官扮演維護憲法及法治的角色至關重要。如果沒有公正、獨立的法官來保障法治，就難以確保人權受到保障，且在快速變遷的國際局勢中，針對如何妥善保障及精進司法制度運作的持續對話，至關重要。隨著新的挑戰不斷浮現，司法制度亦須隨之調整及提升韌性，以承受來自國內外各種形式的政治壓力。

「歷史告訴我們，人權的追求沒有終點。」蔡英文說，新時代帶來新的挑戰和創新思維，須持續更加努力確保全面的人權保障，台灣正不斷致力達到國際最高標準的司法獨立及人權保障，其中2020年成立了「國家人權委員會」，監督我國國際人權公約的落實情形，例如《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）及《公民與政治權利國際公約》（ICCR）等公約，都已完成「國內法化」，符合國際人權指標。