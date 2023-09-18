圖為民進黨立委高嘉瑜舉辦和平保台溫暖好政說明會，邀請前衛福部長陳時中站台。（摘自中天新聞直播）

台北市南港、內湖立委選舉，民進黨立委高嘉瑜面對國民黨台北市議員李彥秀、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱挑戰，高嘉瑜16日在一場活動上為過往爭議言論道歉。對此，臉書粉專「工程師看政治2」（下簡稱工程師）感嘆道，在總統蔡英文主導下的政府，只有夠阿諛奉承、臉皮夠厚、夠無能、非常會說謊的人才能留下來。

高嘉瑜16日在南港區民活動中心舉辦施政願景說明會，提到針對過去說錯話、做錯的事，讓很多長輩支持者擔心。高嘉瑜強調，感謝大家願意給機會，對於過去若說錯話，也跟支持者致歉。當時，身為賴清德台北競總主委的陳時中也在場；而高嘉瑜曾在去年九合一選舉時，被深綠選民視為沒有扯後腿、真心力挺陳時中而大加批評。

對此，工程師今在臉書質疑，高嘉瑜做錯了什麼？為什麼道歉？就是直白的說出一屍五命以及高端疫苗赴日不被承認，辜負國人期待，政府應該求償等觸怒龍顏的真話，當時高嘉瑜也已經被底層深綠罵一輪，也被網軍整治一波。

工程師說基進推出吳欣岱，民進黨中央不協調，擺了就是要給高嘉瑜臉色，高為求生存，所以才要為太過正確的言行道歉。工程師感嘆表示，在蔡英文主導之下的政府，只有夠阿諛奉承、臉皮夠厚、夠無能、非常會說謊的人才能留下來，例如陳吉仲、唐鳳、王美花等人，而不跟風、不捧蔡、不為政策無條件辯護以及稍微說點實話的，多沒有好下場，如今最新的苦主，就是高嘉瑜。

工程師直言，民進黨之所以會成為全國最大詐騙集團，根本原因都在總統府。